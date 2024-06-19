Екс-мер Куп'янська Мацегора після замаху перебуває у комі, – джерело

Після звільнення Куп'янська Мацегора втік із росіянами до Бєлгородської області, 7 червня було скоєно замах на зрадника.

Колишній мер міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора, який співпрацював із російськими загарбниками, після замаху перебуває в стані медикаментозної коми.

Про це УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За словами співрозмовника агентства, Мацегору введено у стан медикаментозної коми.

Відео дня

Замах на зрадника Мацегору

Як повідомляв УНІАН, Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив.

Після звільнення Куп'янська Мацегора втік із росіянами до Бєлгородської області. "Московські господарі" приставили до нього посилену охорону, однак, і вона не вберегла мера-колаборанта.

7 червня у Росії було скоєно замах на зрадника України. В розвідці заявляли, що мер-колаборант перебуває у критичному стані.

11 червня ЗМІ із посиланням на допис матері Людмили Мацегори заявили, що зрадник помер у лікарні у понеділок, 10 червня 2024 року. Російський пропагандистський паблік Mash також зазначив, що Мацегора помер, не приходячи до тями, в московській лікарні.

Водночас джерело УНІАН у спецслужбах зазначило, що в цьому питанні потрібне уточнення.

Згодом "Медіазона" повідомила, що про смерть Мацегори написали з фальшивого облікового запису в соцмережі "ВКонтакте".

Вас також можуть зацікавити новини: