Раніше в колаборанта стріляли.

Днями було скоєно замах на колишнього мера Купʼянська Харківської області Геннадія Мацегору. 11 червня зрадник України помер у російській лікарні.

Про це пишуть ЗМІ із посиланням на допис його дружини Людмили. За її словами, Мацегора помер у понеділок, 10 червня 2024 року (ймовірно, в дописі допущено помилку, – УНІАН).

Російський пропагандистський паблік Mash повідомляє, що Мацегора помер, не приходячи до тями, в московській лікарні.

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Що кажуть в українських спецслужбах

Варто зазначити, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі "Суспільному" заявив, що підтвержденої інформації щодо смерті Мацегори немає.

Водночас співрозмовники "Суспільного" в українських спецслужбах не відкидають, що поява такої публікації може бути "або чиїмось жартом, або частиною інформаційної операції російських спецслужб".

Оновлено: Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УНІАН сказав, що інформація про смерть обвинувачуваного у держзраді екс-мера Куп'янська Мацегори підтвердилася.

Замах на Мацегору

7 червня 2024 року було скоєно замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від партії ОПЗЖ. У Головному управлінні розвідки зазначали, що він перебував у Критичному стані.

Згодом повідомлялося, що у зрадника стріляли у Старому Осколі біля будинку в мікрорайоні Маришкін лог.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Геннадій Мацегора, який на той момент був мером Купʼянська, добровільно пішов на повну співпрацю окупантами. У червні 2022 року він підписав "протокол" створення окупаційної Харківської адміністрації. Коли Сили оборони проводили контрнаступ на Харківщині, зрадник Мацегора втік до Росії.

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