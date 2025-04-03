За інформацією військових, наразі фіксуються численні порушення відповідних домовленостей з боку російської армії.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що Сили оборони України не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах ні на території Росії, ні на тимчасово окупованих територіях України. Як наголошується у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook, Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я".

Зауважується, що інформаційні ресурси ворога "продукують фейки" про ураження Україною енергетичних об’єктів у Росії та на окупованих нею територіях. Зокрема, міністерство закордонних справ Росії підготувало "чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах".

"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Відео дня

Водночас фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня ворог неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

"Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - наголошується у повідомленні

Досягнення "енергетичного перемир'я" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. 26 березня стало відомо, що Україна узгодила зі Сполученими Штатами Америки перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню.

Утім, у ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки по обʼєктах групи "Нафтогаз", пошкодивши на підприємстві газовидобувні потужності.

Водночас віце-президент США Джей Ді Венс упевнений, що "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією нібито діє.

"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - сказав він і додав, що після перемир’я на воді сторони почнуть розгляд "подальших кроків" щодо припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: