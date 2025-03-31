Сійярто назвав такі атаки загрозою суверенітету Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто засудив українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії, назвавши їх атаками на угорський суверенітет. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.

Сійярто сказав, що через операції Сил оборони, зокрема, атаки на нафтопровід "Дружба" і його сполучення, в Угорщині кілька днів були перебої з постачанням нафти. Тож країна буде розцінювати такі удари як загрозу власному суверенітету.

"Енергетична безпека — це питання суверенітету, і ми вважаємо будь-яку атаку на нашу енергетичну інфраструктуру атакою на наш суверенітет. Тому ми відкидаємо всі подібні атаки", — сказав Сійярто.

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Водночас він ні словом не обмовився про той факт, що Росія постійно атакує територію України – не лише важливі інфраструктурні об'єкти, а й житлові картали, внаслідок чого гинуть люди.

Удари по Росії

Нагадаємо, в кінці січня безпілотники 14-го окремого полку України атакували насосну станцію нафтопроводу "Дружба" поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області.

Після цього в укгорщині заявили, що постачання нафти в країну довелося призупинити через нібито атаку українського дрона. Сійярто тоді вибухнув обуренням і заявив, що вже було кілька випадків, коли енергетична інфраструктура Угорщини зазнавала пошкоджень через удари ЗСУ.

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