Щодо ситуації з Попаснянським водоканалом, який обстріляли росіяни, Гайдай сказав, що підприємство фактично припинило своє існування.

Евакуація з Луганщини зупинена через обстріли окупантами "дороги життя" - траси Лисичанськ-Бахмут, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Про це він повідомив у вечірньому зведенні за 8 травня.

"Евакуаційний автобус, що їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли. Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - зазначив Гайдай.

За його словами, у Білогорівці тривають запеклі бої. Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, однак наші захисники намагаються її знищити та не дати ворогу прорватися.

Гайдай також сказав, що наразі неможливо продовжити розбирати завали в Білогорівській школі, яка обвалилась після бомбардування, і де перебували люди.

"Розбирати завали неможливо через постійні обстріли. Надії на те, що хтось вижив - майже немає. Бо будівля не просто "склалася" і підвал завалило, а там авіабомба розірвалася всередині, здійнялася пожежа. І температура була критичною, кисню не залишилося", - зазначив він.

За даними Гайдая, в школі було орієнтовно 90 людей, 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули

"Чекаємо на тишу, аби продовжити розбирати завали", - сказав він.

Щодо ситуації з Попаснянським водоканалом, який обстріляли росіяни Гайдай сказав, що підприємство фактично припинило своє існування.

"Знищена вся інфраструктура, що знаходилася в Білогорівці. Відновлення, поки не закінчаться бойові дії - неможливе, ба більше - навіть, у мирний час з такими пошкодженнями на ремонт пішли б місяці", - констатував він.

Голова ОВА повідомив, що для забезпечення потреб людей Лисичанська та Сєвєродонецька встановлено стаціонарні цистерни з питною водою, в інші населені пункти поки підвозять воду пересувними ємностями. Ємності отримали від міжнародної організації.

Голова ОВА попереджає, що ситуація в області буде погіршуватися, адже "щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність".

"Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися. Саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити перемогу. Тепер люди в заручниках у війни, евакуація неможлива", - сказав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли об’єкти Попаснянського водоканалу, внаслідок цього без води залишилося близько мільйона людей, в тому числі на окупованих ще у 2014 році територіях.

Авіаудар по школі в Білогорівці відбувся о 16:37 7 травня. Від авіаудару виникла пожежа в будівлі школи на площі близько 300 м кв.. ЇЇ ліквідовували майже чотири години, потім розпочали розбирання завалів. Сьогодні вранці Гайдай повідомив, що попередньо в школі загинули 60 осіб.

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