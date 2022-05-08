Відновлення подачі води можливе тільки після припинення бойових дій.

Окупанти поцілили у потужності Попаснянського водоканалу.

Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти залишили без води 1 мільйон осіб, включаючи окуповані території.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції і відкритий розподільний пристрій з трансформаторами", - написав він.

Водопостачання припинено на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанський.

Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.

"Відновлення подачі води можливе тільки після припинення бойових дій", - наголосив глава ОВА.

Як писав УНІАН, ворог продовжує інтенсивні обстріли Луганщини у спробах вийти на адміністративні кордони області.

Зокрема, 8 травня в результаті чергового авіаудару росіян по Луганській області знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

7 травня вороги скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб. За попередніми даними влади, внаслідок ворожої атаки загинули 60 осіб.

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