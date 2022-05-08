7 травня російські окупанти завдали авіаудару по загальноосвітній школі в Білогорівці.

Внаслідок авіудару російських окупантів по Білогорівці загинули двоє волонтерів Назар Дичук і Дмитро Биць, які допомагали евакуюватися жителям Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Весь час війни Назар Дичук і Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією жителів Луганської області. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гуманітарні вантажі", - йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому Назар і Дмитро приїхали в Білогорівку. Вони допомогли 49 місцевим евакуюватися з селища. Пізніше волонтери повернулися.

Назар Дичук і Дмитро Биць разом з іншими цивільними жителями загинули в школі, куди російські окупанти скинули авіабомбу.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти скинули на школу в Білогорівці авіабомбу, в той час як там ховалися місцеві жителі. У підвалі школи під час удару перебували близько 90 осіб. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб. З-під завалів школи вдалося дістати 30 місцевих жителів, семеро з них поранені. Пожежі, що виникли після потужного обстрілу в будівлі школи і будинку культури, гасили майже 4 години.