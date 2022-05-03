Всього евакуювали 156 людей.

Ще кількасот людей залишаються на території "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це повідомляє у Телеграм Маріупольська міська рада, цитуючи слова віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Вона сказала, що всього евакуювали 156 людей.

В повідомленні сказано, що евакуйовані люди з "Азовсталі" вже прибули до Запоріжжяі там їм надають всю необхідну допомогу.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко подякував кожному, хто зробив можливим порятунок маріупольців.

"Ми вдячні всім учасникам евакуаційної місії – представникам ООН, Міжнародного Червоного Хреста та міністру Ірині Верещук. Завдяки об’єднанню зусиль нам вдалося врятувати маріупольців з цього пекла", – наголосив він.

Зазначається, гумкоординатор ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних осіб із "Азовсталі".

1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

Того ж дня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.

А сьогодні, 3 травня, стало відомо, що в результаті нічного авіаудару по заводу "Азовсталь" загинули дві цивільні жінки.

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