Усі "азовці", котрі за наказом командування склали зброю у тимчасово окупованому Маріуполі і потрапили в полон Росії, зараз перебувають фактично "під дахом" Червоного Хреста.
Про це заявив український військовий і громадській діяч Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Він наголосив, що всі захисники "Азовсталі", які виконали наказ скласти зброю, заповнили відповідні картки, де є не тільки ПІБ, а й контакти з їхніми родинами і можливість перевіряти Червоному Хресту наявність цієї людини на місці, як із нею поводяться тощо.
"У цивілізованих країнах навіть під час Другої світової війни через Червоний Хрест передавали передачі тим [військовополоненим], хто заповнив ці картки. У нас є близько 2000 людей, які не заповнили ці картки, я за них більше переживаю", - сказав Ягун.
Військовий розповів, що по "Азову" працює міжнародна коаліція, яка давала гарантії, що вони будуть обміняні. Однак експерт наголосив, що Росія хоче зробити "екстра-шоу", влаштувавши показове судилище над полоненими "азовцями".
"Для Росії це важливо, це той фетиш, на який вона розраховує. Для них "азовці" - це і є ця спецоперація. Вони на ній все й будували", - переконаний Ягун.
Проте він зазначив, що принаймні Кремль не дозволив своїм маріонеткам з псевдо-республік влаштувати це судилище на своїй території, де є смертна кара, і всіх "азовців" перемістили на територію РФ.
"Це принаймні дає гарантію того, що вони не будуть розстріляні", - вважає експерт.
Ягун також наголосив, що всім пораненим військовим надали медичну допомогу. А через нестачу лікарів в окупантів, деякі медики з "Азовсталі" можуть перебувати разом з нашими захисниками і лікувати їх.
Евакуація з "Азовсталі"
16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.
Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".
17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.
За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, нині не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.
Вас також можуть зацікавити новини:
- З'явилися нові деталі героїчних вертолітних місій ЗСУ до Маріуполя
- "Діти постійно були голодні": дружина військового з немовлям жила 65 днів на "Азовсталі"
- Данілов заявив, що росіяни не катують евакуйованих з "Азовсталі" військових