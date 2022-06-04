За його словами, по "Азову" працює міжнародна коаліція, яка давала гарантії, що вони будуть обміняні.

Усі "азовці", котрі за наказом командування склали зброю у тимчасово окупованому Маріуполі і потрапили в полон Росії, зараз перебувають фактично "під дахом" Червоного Хреста.

Про це заявив український військовий і громадській діяч Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він наголосив, що всі захисники "Азовсталі", які виконали наказ скласти зброю, заповнили відповідні картки, де є не тільки ПІБ, а й контакти з їхніми родинами і можливість перевіряти Червоному Хресту наявність цієї людини на місці, як із нею поводяться тощо.

"У цивілізованих країнах навіть під час Другої світової війни через Червоний Хрест передавали передачі тим [військовополоненим], хто заповнив ці картки. У нас є близько 2000 людей, які не заповнили ці картки, я за них більше переживаю", - сказав Ягун.

Військовий розповів, що по "Азову" працює міжнародна коаліція, яка давала гарантії, що вони будуть обміняні. Однак експерт наголосив, що Росія хоче зробити "екстра-шоу", влаштувавши показове судилище над полоненими "азовцями".

"Для Росії це важливо, це той фетиш, на який вона розраховує. Для них "азовці" - це і є ця спецоперація. Вони на ній все й будували", - переконаний Ягун.

Проте він зазначив, що принаймні Кремль не дозволив своїм маріонеткам з псевдо-республік влаштувати це судилище на своїй території, де є смертна кара, і всіх "азовців" перемістили на територію РФ.

"Це принаймні дає гарантію того, що вони не будуть розстріляні", - вважає експерт.

Ягун також наголосив, що всім пораненим військовим надали медичну допомогу. А через нестачу лікарів в окупантів, деякі медики з "Азовсталі" можуть перебувати разом з нашими захисниками і лікувати їх.

Евакуація з "Азовсталі"

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, нині не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

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