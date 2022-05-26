Українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, в даний час не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.
За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються люди, які брали на себе такі гарантії.
Раніше повідомлялося, що командиру "Азова" Денису Прокопенку вдалося зв'язатися телефоном з дружиною. За словами Данілова, це не єдине спілкування Прокопенка з дружиною.
"У влади більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азова", які перебувають у важких умовах", - додав він.
"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур або ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив Секретар РНБО.
Інших деталей Данілов не повідомив. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі й здорові", - додав він.
Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.
Президент Володимир Зеленський сподівається, що захисників Маріуполя вдасться звільнити в ході обміну.