Секретар РНБО підкреслив, що влада "стежить за цим процесом".

Українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, в даний час не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються люди, які брали на себе такі гарантії.

Раніше повідомлялося, що командиру "Азова" Денису Прокопенку вдалося зв'язатися телефоном з дружиною. За словами Данілова, це не єдине спілкування Прокопенка з дружиною.

"У влади більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азова", які перебувають у важких умовах", - додав він.

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур або ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив Секретар РНБО.

Інших деталей Данілов не повідомив. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі й здорові", - додав він.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що захисників Маріуполя вдасться звільнити в ході обміну.