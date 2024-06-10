Наразі зарано говорити, як саме Україна використовуватиме французькі літаки у майбутньому, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Літаки Mirage 2000-5, які Франція продала Україні, потужні моделі, але наразі найбільш очікуваними для України є американські винищувачі F-16.

Про це в ефірі інформаційного марафону сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України майор Ілля Євлаш. Зокрема, у нього запитали, яким чином літаки Mirage 2000-5 будуть доповнювати винищувачі F-16.

"Наразі ми не коментуємо заяви іноземних політиків. Звичайно, що у нас немає таких літаків. Ми працюємо лише з тими носіями, типами озброєння, які зараз є в Україні, і звичайно, що поки що зарано говорити про якісь оцінки, як саме їх можна буде використовувати", - сказав Євлаш.

Відео дня

Водночас, за його словами, у Повітряних силах ЗСУ розглядають різні типи літаків, але основний літак, на який очікують в Україні - це літаки F-16, які стануть серйозним посиленням повітряної компоненти України.

"Звичайно, що ми потребуємо великої кількості літаків для того, аби вони могли виконувати різні завдання як у небі, так і на землі. Але, звісно, що ми чекаємо саме на цей літак. "Міражі" - це потужні французькі літаки, але F-16 зараз найбільш перспективні й найбільш очікувані в Україні", - наголосив Євлаш.

Він зазначив, що авіація є високоточною і високотехнологічною зброєю, яка потребує досить серйозної підготовки. "І звісно, що нам необхідно сконцентруватися більше на одному типі літака. Звичайно, що інші літаки також можуть підсилювати нашу компоненту, однак, ми маємо розуміти, що це і навчання, і логістика, і забезпечення - усе це потребує досить великого часу і досить великих зусиль. Тому, будемо чекати", - сказав Євлаш.

У центрі уваги допомога українцям - сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Емманюель Макрон відмовився повідомити кількість проданих Україні винищувачів Mirage 2000-5. Він сказав, що підхід Франції полягає у тому, щоб говорити про цифри тоді, коли відповідні поставки техніки будуть виконані. Наразі першочергове завдання - негайно розпочати підготовку пілотів і механіків.

Раніше начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, чому затягнулася підготовка українських пілотів F-16. Зокрема, у світі мало місць для навчання пілотів літати на винищувачах F-16, і цей процес не є швидким.

Вас також можуть зацікавити новини: