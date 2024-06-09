Щодо стратегії використання F-16 Голубцов розповів, що Україна співпрацює з представниками держав з Авіаційної коаліції, і є фазовий підхід щодо використання авіації.

У світі мало місць для навчання пілотів літати на винищувачах F-16 і цей процес не є швидким.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю радіо Свобода. Він додав, що насправді треба не просто навчитися літати, треба навчитися використовувати зброю. "Літаки західного виробництва не схожі за своєю процедурою наведення озброєння на ті літаки, на яких літаю я, і ті, кого ми готували. Тому сказати, що це буде швидко, не скажу. Але те, що в цьому році ми вже побачимо ефект і будемо знати, що нам ще треба змінити або ні, покаже час і дії наших пілотів в повітрі на F-16", - розповів про ситуацію Голубцов.

Щодо стратегії використання F-16 Голубцов розповів, що Україна співпрацює з представниками держав з Авіаційної коаліції, і є фазовий підхід щодо використання авіації. "Якщо коротко, то звучить приблизно так: повзти, іти, бігти. Ми ще не навчилися повзати", - сказав він.

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"Прибудуть літаки, ми зрозуміємо, що можемо повзати десь в глибині країни, будемо пробувати, що ці літаки вміють, будемо вчитися, звикати, будемо опановувати той простір, який є відносно безпечним. Потім підемо далі. А коли вже навчимося ходити, от тоді побіжимо. Тоді буде третій етап – завоювання переваги", - пояснив більш детально Голубцов.

Також Голубцов торкнувся мовного питання у навчанні українських пілотів. Він пояснив, що все навчання, процедури, документи написані англійською мовою, тому людині, яка опанувала мову, набагато легше сприймати матеріал, їй набагато легше спілкуватися з інструкторами, які ведуть навчання.

"Перша партія авіаційного персоналу проходила підготовку з перекладачами. Вони опанували абсолютно все, що стосується технології обслуговування. І після цього ми ухвалили рішення і відправили їх на мовну підготовку. Тому що процедура експлуатації новітнього озброєння передбачає знання програмного забезпечення цих літаків, формуляри, які заповнюються. Все одно їм треба буде цей бар'єр подолати. Тому мова дуже важлива. І терміни підготовки у нас дещо збільшені, тому що від 2 з половиною до 4 місяців ми витрачаємо на те, щоб підготувати наш персонал. Спочатку розуміння, а потім вже технічні питання", - зазначив Голубцов.

Надання винищувачів F-16 Україні: новини

Достатня кількість українських пілотів, готових літати на винищувачах F-16, буде готова лише до кінця 2025 року. Такий прогноз дав Інститут з вивчення війни. "Провалом Заходу", що "стає все гіршим і гіршим" назвав цей прогноз німецький оглядач Юрген Наудітт. "Якщо навчання продовжуватиметься такими темпами, ця кількість буде готова приблизно через півтора року",- підрахував Наудітт.

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