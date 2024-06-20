Повідомляється, що удару було завдано по лікарні.

Російські загарбницькі війська дійсно скинули бомбу на селище Липці у Харківській області, однак її тип наразі невідомий українській армії.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі LIGA.net. За його словами, окупанти завдали авіаційного удару по лікарні у Липцях, вони продовжують бити по Україні з різного озброєння.

"Російський агресор зі своєї території продовжує бомбардувати Харківщину. З напрямку Бєлгорода ворог завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях і Нескучному та скинув дві авіабомби на Вовчанськ", - розповів він журналістам. Відео дня

Росіяни заявили про перше застосування ФАБ-3000

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у мережі поширили відео авіаційного удару по селищу Липці. Російський блогер Fighterbomber заявив, що було застосовано ФАБ-3000.

Він назвав це першим в історії бойовим застосування бомби такого калібру з керованим модулем планування і корекції. За йо словами, радіус суцільного ураження цієї бомби складає 230 метрів, а уламків - 1240 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: