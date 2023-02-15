Президент наголосив, що наразі "найгарячіша" ситуація на фронті спостерігається на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський про ситуацію у Бахмуті: це фортеця із живих людей, які захищаються і міцно стоять.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві. "Ситуація у Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які є на території нашої держави. Найскладніше та найгарячіше саме у тому напрямку. Я тут ще додав Вугледарський напрямок також. В принципі, на сході непросто нашим людям", - зазначив він.

Водночас президент наголосив, що в українському суспільстві не просто так виникло словосполучення "фортеця Бахмут".

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"На жаль, фортеця жива. Жива - я маю на увазі з живих людей. Така жива стіна. Отака дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але люди міцні. Захищаються, міцно стоять і розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалася до деокупації усіх територій. І вони стоять міцно і виконують свої завдання, і знищують - це найголовніше сьогодні - по максимуму сили ворога. Тому ми всі підтримуємо фортецю Бахмут, підтримуємо воїнів", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що перебуває на постійному зв’язку з усіма командувачами.

"Складно, тримаються", - додав він.

Ситуація під Бахмутом

Згідно звітів Генштабу ЗСУ, в даний час Бахмут знаходиться в напівохваті ворожих сил. Однак наявність шляхів постачання не дозволяє говорити про оперативне оточення. Загалом Бахмутський напрямок є найважчою ділянкою фронту через безперервні атаки ворога як на саме місто, так і в його околицях.

При цьому у Білому домі говорять, що захоплення росіянами Бахмута не призведе до кардинальної зміни ситуації у війні.

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