Захисники Україні з антидронової рушниці знешкодили безпілотник супротивника.

Біля міста Бахмут Донецької області українські прикордонники відбили російський штурм та пішли в контратаку, супротивник зазнав втрат ліквідованими та пораненими.

Під час бою ліквідовані 11 супротивників, а шість - отримали поранення, повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram. "До чотирьох піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала у районі Бахмута. Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою. Під час одного з них, у передмісті, охоронці кордонів "пострілом" з антидронової рушниці знешкодили ворожий БПЛА, що корегував вогонь", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що після цього наші захисники пішли в контратаку. "Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і шість поранених", - додали у відомстві.

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Крім того, стала відомо важливе рішення влади щодо роботи журналістів у Бахмуті. У Донецькій обласній державній адміністрації повідомили, що з 13 лютого співробітники ЗМІ зможуть потрапити у місто лише після того, як отримають спеціальні перепустки.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Вранці 12 лютого Генштаб Збройних сил України повідомив, що загарбники продовжують зосереджувати свої основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Справжньою фортецею українських воїнів став Бахмут. Супротивник на Донбасі зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять приблизно 137780 загарбників. Також, зокрема, ліквідовано 2007 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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