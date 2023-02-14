У Раді нацбезпеки США прокоментували ймовірність окупації міста військами РФ.

Здача Збройними силами України однієї з найгарячіших ділянок фронту Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід російсько-української війни.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи незначне тактичне просування військ РФ під Бахмутом, пише The Telegraph.

"Це не матиме стратегічного впливу на хід війни в цілому", - підкреслив він.

При цьому представник Адміністрації Байдена заявив, що поки що неясно, чи зможе армія РФ окупувати місто.

Чи зможуть війська РФ окупувати Бахмут

Нагадаємо, що до річниці повномасштабної війни з Україною війська РФ намагаються домогтися мінімального успіху на фронті й окупувати всю Донецьку область. Наразі важливою медійною складовою для Кремля стала окупація міста Бахмут, за який армія РФ веде відчайдушні бої вже не перший місяць.

Зараз українські військові продовжують героїчно обороняти місто, хоча ситуація там досить важка. Нещодавно бійці ЗСУ розповіли про свій особистий досвід боїв з росіянами, констатувавши, що вони воюють, як зомбі - лізуть вперед у шаленій кількості.

Раніше британські розвідники повідомили, що російській армії не вдається сконцентрувати достатньо сил для прориву українського фронту під Бахмутом. Однак незначні тактичні успіхи в просуванні окупантів все ж є.

Буквально сьогодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що російські загарбники не зможуть взяти Бахмут.

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