У Бахмуті знімальна група німецького видання Bild потрапила під обстріл російської артилерії. Кадри з місця подій опублікували самі журналісти.
Повідомляється, що військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер з колегами знімав сюжет про життя міста, яке штурмують росіяни. У цей момент почався черговий обстріл.
"Вибухи лунали на відстані менше 200 метрів від журналістів, їм вдалося дістатися укриття", – повідомляє видання.
Журналісти підкреслюють, що армія агресора завдала удару саме по житлових кварталах, де перебували мирні жителі.
"Російські військові обстрілюють з мінометів мікрорайон, де ми тільки що опитували жителів", — пишуть журналісти.
Ситуація в Бахмуті - останні новини
У районі Бахмута тривають запеклі бої. Російські окупанти роблять активні спроби штурмів, які доводиться відбивати українським захисникам.
За даними британської розвідки, окупанти понесли важкі втрати в районі Бахмута. Кожне тактичне просування для агресора пов'язане з високою кількістю втрат в живій силі і техніці.
Також сьогодні стало відомо, що військова влада обмежили доступ журналістів до Бахмута. Заявляється, що це зроблено якраз з метою безпеки.