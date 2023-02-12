Німецькі журналісти опитували місцевих жителів, що залишаються в місті, коли агресор вдарив по мікрорайону.

У Бахмуті знімальна група німецького видання Bild потрапила під обстріл російської артилерії. Кадри з місця подій опублікували самі журналісти.

Повідомляється, що військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер з колегами знімав сюжет про життя міста, яке штурмують росіяни. У цей момент почався черговий обстріл.

"Вибухи лунали на відстані менше 200 метрів від журналістів, їм вдалося дістатися укриття", – повідомляє видання.

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Журналісти підкреслюють, що армія агресора завдала удару саме по житлових кварталах, де перебували мирні жителі.

"Російські військові обстрілюють з мінометів мікрорайон, де ми тільки що опитували жителів", — пишуть журналісти.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

У районі Бахмута тривають запеклі бої. Російські окупанти роблять активні спроби штурмів, які доводиться відбивати українським захисникам.

За даними британської розвідки, окупанти понесли важкі втрати в районі Бахмута. Кожне тактичне просування для агресора пов'язане з високою кількістю втрат в живій силі і техніці.

Також сьогодні стало відомо, що військова влада обмежили доступ журналістів до Бахмута. Заявляється, що це зроблено якраз з метою безпеки.

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