Це сталося в районі села Кринки на Херсонщині.

Українські військові все частіше збивають ворожі дрони методом тарана за допомогою своїх безпілотників. Черговий такий епізод показав на відео український військовослужбовець і блогер Роберт Бровді, більш відомий як "Мадяр" – засновник підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра".

На опублікованих кадрах видно, як український FPV-дрон таранить російський безпілотник літакового типу. За словами "Мадяра", даний епізод стався поблизу села Кринки на Херсонщині.

"Мадяр" також навів статистику боротьби з ворожими дронами. За його словами, з 17 по 19 лютого в районі Кринок були виявлені 83 ворожих FPV-дрони. З них вдалося знищити 57. При цьому "загальний рахунок" (без уточнення відрізка часу і локації – ймовірно, там же в районі Кринок за весь період боїв на плацдармі) склав 2884 виявлених і 2235 знищених дронів ворога – тобто 77,4%.

"Пам'ятайте: коли ми їх валимо, вони падають, але все одно вибухають", – додав "Мадяр".

Війна дронів в Україні

Хоча деякі ЗМІ з подачі німецького таблоїду Bild пишуть, що даний епізод був першим знятим на відео за весь час війни, насправді такі повітряні тарани відбуваються регулярно. Наприклад, УНІАН писав про схожий епізод ще в червні минулого року. Були й численні інші епізоди, які зазвичай залишаються поза увагою ЗМІ.

Крім того, ми розповідали, що Сили оборони України за допомогою безпілотника знищили наземний дрон російських окупантів, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.

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