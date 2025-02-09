Вони продовжують зазнавати втрат.

На Покровському напрямку російські загарбники групами бігають до населених пунктів, щоб не потрапити під удари українських безпілотних літальних апаратів.

Про це у своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер" повідомляє командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, один із таких "забігів" у Покровськ закінчився для армії РФ втратами:

Відео дня

"На Покровському напрямку застосовують "нову" тактику. Просто біжать толпою через поле в населений пункт, щоб дрони не встигли закидати їх смаколиками".

Ситуація на фронті

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у січні цього року українські бійці знешкодили на Покровському напрямку близько 15 тисяч російських солдатів.

На початку місяця ЗМІ писали, що українські війська зіткнулися із гострою нестачею піхоти та проблемами з логістикою в районі Покровська.

Тим часом, згідно із Prozorro, влада міста хоче закупити троянди, гвоздики та інші квіти майже на 100 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: