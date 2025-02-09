На Покровському напрямку російські загарбники групами бігають до населених пунктів, щоб не потрапити під удари українських безпілотних літальних апаратів.
Про це у своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер" повідомляє командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, один із таких "забігів" у Покровськ закінчився для армії РФ втратами:
"На Покровському напрямку застосовують "нову" тактику. Просто біжать толпою через поле в населений пункт, щоб дрони не встигли закидати їх смаколиками".
Ситуація на фронті
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у січні цього року українські бійці знешкодили на Покровському напрямку близько 15 тисяч російських солдатів.
На початку місяця ЗМІ писали, що українські війська зіткнулися із гострою нестачею піхоти та проблемами з логістикою в районі Покровська.
Тим часом, згідно із Prozorro, влада міста хоче закупити троянди, гвоздики та інші квіти майже на 100 тисяч гривень.