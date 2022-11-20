Бессон приїхав в Україну боротися за її свободу.

Помер співзасновник "Інтернаціонального легіону"у лавах ЗСУ, француз Гастон Бессон, про що йдеться на сторінці військового.

Причини смерті рідні та близькі Бессона не уточнюють. Немає і офіційної інформації, що підтверджує його загибель.

На початку літа Бессон давав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому пояснював, що приїхав в Україну боротися за її свободу.

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Воював у Європі, Азії та Латинській Америці. Мав військовий досвід, починав у десантних військах, продовжив у спецназі.

Бессон повідомляв, що займається пошуком новобранців серед іноземців. "Найманцем" Бессон вважати себе відмовлявся, оскільки бійцям батальйону ніхто не платить.

Інтернаціональний легіон - що відомо

Інтернаціональний легіон ТрО – військова частина, в якій служать військові добровольці - громадяни інших країн. Створена українським урядом за ініціативою Зеленського для боротьби з вторгненням Росії. Це один з кількох українських добровольчих батальйонів, сформованих з 2014 року.

Багато іноземців з Інтернаціонального легіону оборони України побували в гарячих точках - під Києвом, Харковом, в Лисичанську та Маріуполі.

Іноземні громадяни служать у складі батальйонів Сил територіальної оборони, морської піхоти в полку"Азов".

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