Бойових втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів немає.

Сьогодні на Донбасі окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Обстріли на Донбасі: подробиці

Було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

Читайте такожНа Донбасі одна з ракет бойовиків влучила у житловий будинокТакож з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - додали в штабі.

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Автор: Надя Пришляк