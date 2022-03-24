В мережі з'явилося відео знищення танку окупантів, зняте згори.

Генеральний штаб збройних сил України з висоти зняв знищення танку окупантів.

Відео було опубліковане на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь. Черга в пекло стала трохи довшою", - написали на сторінці.

Повідомляється, що ЗСУ за добу знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Йдеться про 7 літаків, один гелікоптер, один БпЛА (ОТР) та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, 24 березня у ВМС України повідомили, що поблизу порту Бердянськ знищено великий десантний корабель російських окупантів "Орск". Знищений біля Бердянська ворожий корабель міг перевозити до 20 танків і 400 десантників. Цей корабель міг брати участь й в окупації Криму.

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