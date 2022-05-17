Геращенко підкреслив, що Україні потрібно багато зброї.

Україні на перемогу над Росією, якщо та не розпадеться, знадобиться до п'яти місяців.

Такий прогноз озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Хочу всіх застерегти від шапкозакидання. Є такі думки, що ми перемогли, Росія прямо завтра почне розпадатися, це далеко не так. Для того, щоб Росію перемогти військовим шляхом, я думаю, що потрібно три-чотири-п'ять місяців, багато зброї. Бажання вбивати росіян є у наших солдатів і офіцерів", - сказав він.

За словами Геращенка, путінський режим вибудував в РФ модель управління за типом Північної Кореї.

"Що стосується внутрішніх проблем з РФ, то для цього знадобляться роки, тому що у них сьогодні фактично побудована Північна Корея. Ви знаєте, що після вторгнення в Україну були терміново ухвалені закони, які, на мою думку, жорсткіші, ніж у Радянському Союзі. Фактично там йде боротьба з інакомислячими, людей затримують навіть якщо вони виходять з гаслом "За мир", "Ні фашизму", - говорить радник міністра.

Геращенко нагадав, що в РФ вибудували "культ літери Z", на який Україна вже готує свою відповідь.

"До речі, наша група з інформаційних воєн продумує протидію культу літери Z, можливо ви це побачите найближчим часом, воно буде досить цікаво реалізовано, багато хто здивується, що можна було так просто обернути цей культ проти самих росіян. Я маю на увазі не слово "задниця" та інші образливі, є цікавіші інформаційні технології", - розповів він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні ніхто не може передбачити, як довго триватиме війна Росії проти України.