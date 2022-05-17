Протягом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на сході.

Найближчими тижнями Росія, найімовірніше, продовжить покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись набрати обертів у своєму наступі на Донбасі.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Росія, ймовірно, вдалася до більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів з двох причин: через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх власних ліній фронту, відзначають військові.

Як приклад розвідники наводять Чернігівську область, де від обстрілів російських військ постраждало 80% житлової інфраструктури.

"Масштаб цього збитку свідчить про готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів з мінімальним урахуванням вибірковості або пропорційності", - констатують військові.

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Протягом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на сході. Ворог зробив три невдалі спроби штурму на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Росіяни також відійшли на стратегічно їм важливому Сєвєродонецькому напрямку.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній і військовій інфраструктурі українських міст.

На Донецькому та Луганському напрямках знищено 5 танків ворога, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 12 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника.

У понеділок було вражено п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня і крилата ракета.

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