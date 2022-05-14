Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні ніхто не може передбачити, як довго триватиме війна Росії проти України.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тис. солдатів, і багато з них – молоді строковики. Росія втратила понад 3 тис. танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. Заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв памʼятник Леніну? Жодного іншого результату в Росії немає і не буде", - зазначив Зеленський.
"Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго буде ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет – кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою", - сказав глава держави.
Однак, як наголосив він, це залежить, на жаль, не тільки від наших людей, які й так викладаються по максимуму.
"Це залежить і від наших партнерів. Від європейських країн, від країн усього вільного світу. Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це - єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє. Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?" - сказав президент.
За його словами, саме на ці запитання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні.
"Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні: українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі. Я підкреслюю це - всі, зокрема й у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу. Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І я про це кажу дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить", - підсумував президент України.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зараз входить у нову довготривалу фазу війни.