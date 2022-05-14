Зеленський вважає, що міжнародні партнери мають тиснути на РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні ніхто не може передбачити, як довго триватиме війна Росії проти України.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тис. солдатів, і багато з них – молоді строковики. Росія втратила понад 3 тис. танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. Заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв памʼятник Леніну? Жодного іншого результату в Росії немає і не буде", - зазначив Зеленський.

"Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго буде ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет – кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою", - сказав глава держави.

Однак, як наголосив він, це залежить, на жаль, не тільки від наших людей, які й так викладаються по максимуму.

"Це залежить і від наших партнерів. Від європейських країн, від країн усього вільного світу. Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це - єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє. Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?" - сказав президент.

За його словами, саме на ці запитання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні.

"Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні: українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі. Я підкреслюю це - всі, зокрема й у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу. Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І я про це кажу дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить", - підсумував президент України.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зараз входить у нову довготривалу фазу війни.