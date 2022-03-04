За словами Подоляка, світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проводить перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним щодо надання гуманітарних коридорів для жителів України, які потерпають від військового нападу РФ.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни", - написав він.

За словами Подоляка, з українського боку відповідальними за гуманітарні коридори є Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня відбувся другий раунд перемовин. Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

Єдине, сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та харчових продуктів до місць найжорстокіших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться.

Станом на 4 березня створення гуманітарних коридорів потребують населені пункти в Сумській (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони) тощо.

Україна просить Червоний Хрест терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, як про це домовилися під час переговорів з Росією.

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