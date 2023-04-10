Росіяни можуть застосувати в Україні новий тип БПЛА, не можна недооцінювати ворога.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила про тривожні дії окупантів, які можуть свідчити про підготовку до нової атаки по Україні. Раніше стало відомо, чого чекати українцям від РФ на Великодні свята.

Зокрема, в ефірі інформаційного телемарафону Гуменюк звернула увагу на повітряну розвідку ворога вздовж лінії фронту та узбережжя. За її словами, останнім часом російські дрони оснащені менш якісним обладнанням.

"Цілком ймовірно, відбиваються ті самі санкції, які мають запрацювати і позначитись на бойовій ситуації. Крім того, недооцінювати ворога не можна", - сказала вона.

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Гуменюк додала, що дрони оснащені камерами, відбувається активний збір інформації. За її словами, це свідчить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на відстані.

"Тобто вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вдовж лінії фронту, вздовж узбережжя говорить про те, що, цілком ймовірно, можуть бути підготовлені якісь атаки", - додала вона.

Також речник зауважила, що росіяни можуть спробувати домовитись з Іраном про поставку нового виду БПЛА. За її словами, у разі появи таких дронів в Україні, ППО буде здатна ефективно спрацювати.

Армія РФ вигадала нову тактику використання дронів

Нагадаємо, що 6 квітня Наталія Гуменюк також попередила про криваву тактику росіян, які тепер до свої дронів прив'язують ще й гранати. За її словами, кінцевою метою дій ворога є спричинення ще більших жертв в Україні.

Частіше за все, окупанти запускають такі дрони по скупченню людей - там, де українці збираються, щоб отримати гуманітарну допомогу. Вона закликала суспільство до обачності.

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