Очевидці кажуть, що окупанти закрили міст для пересування транспорту.

Чонгарський міст на адміністративній межі окупованого Криму та Херсонської області пошкоджено.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців, транспорт по мосту не пускають, його перекрили. Схоже, вранці 29 липня його атакували ракетами.

Роспабліки пишуть, що по мостах у Чонгарі прилетіли Storm Shadow, але пошкодження заперечують. Натомість окупанти звітують про "вдалу роботу ППО".

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Втім, туристи у чатах стверджують, що на блопості перед Чонгаром усі автівки зупиняють, заявляючи, що Чонгарський міст закрито, оскільки його "підірвали". Ба більше, про пошкодження моста повідомляють місцеві жителі.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що у ніч на суботу, 28 липня, біля поки ще захопленого росіянами Криму було завдано масованого удару по залізниці.

Зрадник стверджує, що нібито були запущені 12 далекобійних ракет Storm Shadow. За словами гауляйтера, всі запущені ракети "збила" протиповітряна оборона окупантів.

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