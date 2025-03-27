Також повідомляється про ураження дорогої техніки.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму.

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі ГУР, дрони спецпідрозділу "Prymarу" продовжують бойову роботу над захопленим російськими загарбниками півостровом. Під їхній удар потрапив буксир "Фьодор Урюпін", "Камаз" та низка російських систем:

"На відео - точні удари по ворожих радіолокаційних станціях. Розвідники уразили низку дороговартісних систем противника: 48Я6-К1 "Подльот", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Імбірь", КП РЛС СТ-68 та 39Н6 "Каста-2Е2 ".

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