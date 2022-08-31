Українська розвідка закликає кримчан повідомляти про пункти дислокації окупаційних військ, пересування військової техніки. Так мешканці тимчасово окупованого півостріва зможуть допомогти ЗСУ скоріше вибити рашистів з нашої землі.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що потрібно повідомляти про:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки; точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога;
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
"Разом виженемо окупантів з рідної землі!" - сказано в повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські контрактники та ФСБшники влаштували смертельну перестрілку в Херсоні.