Важливо повідомляти також і про осіб, які "співчувають" окупантам / фото УНІАН, Євгеній Кравс

Українська розвідка закликає кримчан повідомляти про пункти дислокації окупаційних військ, пересування військової техніки. Так мешканці тимчасово окупованого півостріва зможуть допомогти ЗСУ скоріше вибити рашистів з нашої землі. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що потрібно повідомляти про:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки; точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога;
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі!" - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські контрактники та ФСБшники влаштували смертельну перестрілку в Херсоні.

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