Також закликають повідомляти про тих, хто підтримує ворога.

Українська розвідка закликає кримчан повідомляти про пункти дислокації окупаційних військ, пересування військової техніки. Так мешканці тимчасово окупованого півостріва зможуть допомогти ЗСУ скоріше вибити рашистів з нашої землі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Відео дня:

При цьому зазначається, що потрібно повідомляти про:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

місця розташування та маршрути пересування військової техніки; точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога;

осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі!" - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські контрактники та ФСБшники влаштували смертельну перестрілку в Херсоні.

Вас також можуть зацікавити новини: