Внаслідок інциденту загинуло троє окупантів, ще двох госпіталізували.

У червні російські військові та працівники ФСБ влаштували стрілянину в одному з кафе тимчасово окупованого Херсона. Троє з них загинули.

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на звіт Слідчого комітету РФ про інцидент, який опинився у розпорядженні журналістів.

Перестрілка сталася 19 червня близько 20:00. Троє ФСБшників – Ігор Якубинський, Сергій Привалов та Д. А. Бородін – увійшли до кафе на проспекті Ушакова. У закладі вже випивали російські контрактники – сержант Сергій Обухов та молодший сержант Ігор Судін із восьмого артилерійського полку ЧФ РФ.

Відео дня:

ФСБшники нібито дорікнули окупантам за пияцтво у формі та зі зброєю. Обухов у відповідь вистрілив із пістолета в підлогу. ФСБшник Привалов спробував вихопити пістолет, а Судін відкрив вогонь з Ак-74 – Якубинський та Привалов відкрили вогонь у відповідь.

Внаслідок перестрілки загинули контрактник Обухов, ФСБшники Привалов та Якубинський. Бородіна та Судіна госпіталізували до шпиталю в Севастополі. Ще один ФСБшник, ім'я якого не розкривається, втік з місця перестрілки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області стався конфлікт між бурятами і "кадирівцями". Вони влаштували перестрілку, тому що кожна зі сторін прагне контролювати місто. Сутичка закінчилася жертвами, хоча точна кількість убитих і поранених невідома.

Вас також можуть зацікавити новини: