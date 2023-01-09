За його словами, подібна ситуація була й у Торському.

Російський окупант зізнався у воєнних злочинах проти мирних українців під час відступу з Лиману. У перехопленій розмові, опублікованій Службою безпеки України, росіянин розповів, що рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

Під час розмови з товаришем окупант бідкається, що жінок у прифронтових населених пунктах немає. Залишилися тільки літні жінки, а молодих "вирізали".

"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, х*хлів йоб*них ... Ґвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто йшли і розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх *бли, різали їх, розстрілювали", – зізнається окупант.

В СБУ заявили, що армія Росії – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій. Ця перехоплена телефонна розмова стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.

Воєнні злочини РФ в Україні

Всього за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку армії Росії Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Російські війська на тимчасово окупованих територіях України створюють катівні для дітей. Діти там знаходяться в жахливих умовах. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Інколи росіяни йдуть на воєнні злочини за згодою власних дружин. 12 квітня СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову солдата армії РФ з дружиною, в ході якої жінка закликала ґвалтувати українок.

"Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло?" - каже жінка своєму чоловікові-окупанту. При цьому вона закликає його користуватися презервативами.

Журналіст встановили фігурантів розмови. Зазначається, що чоловік – 27-річний Роман Биковський у минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Дружина - Ольга Биковська виховує їхню дитину в окупованому Криму. Обидва - родом з Орловської області РФ. Кілька тижнів тому СБУ оголосила росіянку в міжнародний розшук.

Вас також можуть зацікавити новини: