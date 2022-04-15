Зазначається, що сторінка окупанта закрита, а от його дружина ще донедавна активно користувалась соцмережами.

Журналісти встановили фігурантів розмови - російського військового з дружиною - в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб".

Як йдеться у спільному розслідуванні "Схем" та "Радіо Свобода", чоловік – в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Жінка - виховує їхню дитину в окупованому Криму.

"Схеми" з'ясували, що російський військовий, якому його власна дружина "дозволила" ґвалтувати "українських баб", на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників, що й дозволило їх ідентифікувати.

"Радіо Свобода" назвала імена фігурантів дзвінка. Це – 27-річний Роман Биковський та його дружина – Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Обоє – родом з Орловської області РФ.

Зазначається, що сторінка Романа закрита, а от його дружина ще донедавна активно користувалась соцмережею, проте 13 квітня видалила сторінку. За інформацією журналістів, Биковський як мінімум у 2016 році служив у військах нацгвардії РФ.

Окупант не полишив військову справу, а його родина перебралася до окупованого Криму, орієнтовно з 2018 року.

Журналістам вдалося дізнатися, що Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в анексії Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок.

Крім того, журналісти зателефонували Биковському. Він стверджує, що на записі - не його голос. "При цьому його голос – такий же, як на "плівках" правоохоронців", - додають автори розслідування.

Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона підтвердила, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – каже, що не знає.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця з дружиною. Їхнє спілкування викликало чималий резонанс. Далі пряма мова: "Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, да? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – Ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику". Також вона закликає його користуватися презервативами.

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