Жінці вже заочно обрали запобіжний захід.

Громадянку Російської Федерації Ольгу Биковську, яка закликала ґвалтувати українок, оголосили в міжнародний розшук. Дружину окупанти підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

За даними журналістів проекту "Схема", Офіс генпрокурора і СБУ направили до суду звинувачення щодо Биковської. Правоохоронці встановили, що жінка, на ґрунті особистої неприязні до українців, закликала чоловіка, який у складі окупаційних військ РФ вбиває громадян України, ґвалтувати українок, які живуть на тимчасово окупованій території.

Росіянку звинуватили в порушенні частини 2 статті 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни і Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Крім того, жінку звинуватив за частиною 1 статті 438 "Порушення законів і звичаїв війни" КК України, що передбачає позбавлення волі до 12 років. Також Биковську оголосили в державний, міждержавний і міжнародний розшук. Їй вже заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Ольга Биковська - що відомо

12 квітня СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову солдата армії РФ з дружиною, в ході якої жінка закликала ґвалтувати українок.

"Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється-Ред.),-каже жінка своєму чоловікові-окупанту. При цьому вона закликає його користуватися презервативами.

Журналіст встановили фігурантів розмови. Зазначається, що чоловік – 27-річний Роман Биковський у минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Дружина - Ольга Биковська виховує їхню дитину в окупованому Криму. Обидва - родом з Орловської області РФ.

Варто відзначити, що російські журналісти поспілкувалися з Романом Биковським, який заперечував свою причетність до скагдальної розмови. Його дружина заявила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він "лікується в госпіталі після поранення". Після цього зв'язатися з парою більше не вдавалося.

У квітні екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що Росіянин, якого дружина закликала ґвалтувати українських жінок, потрапив у полон під Ізюмом у Харківській області.

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