Харків росіяни точно не зможуть захопити, але обстріли призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

Найближчим часом російські окупанти обстрілюватимуть Харків, оскільки він знову став прифронтовим містом.

Про це в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він стверджує, що Харків росіяни точно не зможуть захопити, але обстріли призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

"Харків не візьмуть залізно. Тут можна не хвилюватися. Інша справа, що бити по Харкову будуть ще деякий час. Це доставить ще велику кількість... неприємностей, якщо неприємностями можна назвати загибель мирних жителів. Харків'янам слід бути обережними і розуміти, що вони знову стали прифронтовим містом", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що у Білгородській області РФ на кордоні з Україною зібрано 5-7 ворожих батальйонно-тактичних груп, а також штурмовики і вертольоти.

"У разі введення на напрямок можуть завдати Харкову великих неприємностей - просунутися ближче до міста та поставити його під загрозу масованих ударів польової артилерії. Крім того, там є ще штук 6 штурмовиків та 15-18 вертольотів на цьому напрямку. Що в принципі може завдати нашим військам та мирним жителям великих неприємностей", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Харків, вибух прогримів вдень, приблизно о 13:00. Для цього вони використовували ракети з тепловими пастками. Під удар потрапила промислова зона міста.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі".

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