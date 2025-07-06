Під ударом був, зокрема, Новобаварський район міста.

Вночі 6 липня російські окупаційні війська атакували Харків дронами. У місті було чути потужні вибухи.

Як повідомив очільник Харківської Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під ударом були Шевченківський, Київський та Новобаварський райони міста. В останньому внаслідок атаки РФ постраждала 46-річна жінка, їй надають необхідну допомогу.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов інформував, що в Новобаварському районі міста під ударом опинився приватний сектор.

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Водночас у Шевченківському районі, за даними Олега Синєгубова, на місцях влучань виникли пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Масованого удару дронами зазнала і Балаклія Харківської області, пише "Суспільне". Начальник МВА Віталій Карабанов повідомив, що виникло загоряння сухостою. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Атаки РФ по Україні

Під ударом цієї ночі перебуває не лише Харків. Ворог також тероризував Запорізьку область.

За даними очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни атакували "Шахедами" Запоріжжя та Запорізький район. Він додав, що пошкоджено приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Через російський терор виникли пожежі.

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