Окупанти атакували місто дронами.

У ніч на середу, 23 квітня, масованої атаки дронів-камікадзе типу "шахед" також зазнав Харків. Місцева влада повідомляє про "прильоти".

Згідно із заявою мера Ігоря Терехова, з 01:00 до 02:16 загарбницька армія Російської Федерації завдала по місту шість ударів. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. "На місці "прильотів" маштабна пожежа. Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються", - написав він у Telegram.

Як відомо, просто зараз триває наліт російських дронів на Україну, тривогу оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров повідомив про роботу протиповітряної оборони.

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Нічна атака дронів

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Російська Федерація направила групи безпілотних літальних апаратів на Одесу та Полтаву. У обох містах чули гучні вибухи.

У передмісті Одеси почалися пожежі на території об'єктів цивільної інфраструктуру, внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей. У Полтаві повідомили про влучання по підприємствам та відкритим територіям біля цивільних об'єктів.

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