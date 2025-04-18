Він закликає допомогти із захистом від таких ракетних атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову російську ракетну атаку на Харків, яка сталася сьогодні вранці.

Як повідомив глава держави у своєму офіційному Telegram-каналі, у місті досі тривають роботи, усім постраждалим надають допомогу. Внаслідок російського удару пошкоджені звичайні житлові будинки, більше сотні людей постраждали:

"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту - у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи Patriot і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла - від крилатих ракет, від балістики, - ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ".

При цьому, як відзначив президент, "не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь - менше". "І це по-християнськи - допомогти. Особливо коли є така можливість - допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", - додав Зеленський.

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Він повідомив, що сьогодні Україна розширила санкції ще на майже сотню субʼєктів - фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва, в тому числі таких ракет типу "Іскандер", якими було нанесено удар по Харкову. "Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю", - відзначив глава держави.

Зеленський запевняє, що Україна буде працювати з партнерами й надалі, щоб санкції були синхронізовані. "Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію", - заявив президент.

Оновлено о 21:00: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 112, серед них восьмеро дітей. Згодом стало відомо про госпіталізацію 12-річного хлопчика:

"Тож разом маємо девʼять постраждалих дітей".

Удар по Харкову

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські загарбники атакували Харків трьома балістичними ракетами типу "Іскандер". Ракета з касетною бойовою частиною вибухнула в повітрі біля вікон житлової 16-поверхівки.

Під ракетним ударом окупантів опинилося цивільне підприємство та житлові спальні квартали. Пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків та понад 30 автомобілів.

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