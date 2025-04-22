У мережі повідомляють про пожежу.

Російські загарбники, як і вчора вночі, запустили по Одесі багато дронів-камікадзе типу "шахед".

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Оновлено о 23:23: За даними каналу, тепер під атакою Полтава, її атакували одразу 11 дронів-камікадзе:

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"Вже мінус два. Бути у безпечних місцях!".

О 22:49 мер Одеси Геннадій Труханов написав у своєму Telegram-каналі, що у місті чутно вибухи. Він закликав жителів Київського району бути обережними. Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що окупанти накопичували дрони в акваторії Чорного моря за вчорашнім сценарієм.

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