Місто пережило другу ніч під нальотом ворожих дронів-камікадзе.

Уночі Харків зазнав атаки російських безпілотників, унаслідок чого сталося шість вибухів у Київському районі міста.

Про це повідомив харківський мер Ігор Терехов. "Усі влучання ворожих безпілотників - у Київському районі міста. На місці ударів пожежа. значна пожежа, пошкоджено засклення та фасад дитячого закладу, вибито шибки в прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", - повідомив він і додав, що всі відповідні служби задіяні в ліквідації наслідків.

За даними міського голови, двоє людей отримали гостру реакцію на стрес - їм надано медичну допомогу.

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"Атака ворожих безпілотників на місто триває. Будьте обережні!", - додав він.

Атаки на Харків

Буквально минулої ночі російські окупанти завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого двоє людей загинули, а кількість поранених зросла до 30. Влучення ворожих дронів відбулися за шістьма адресами. Серед об'єктів, що зазнали пошкоджень: торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Цієї ночі Україна також перебувала під ударом російських дронів-камікадзе. Зокрема, вчора о 23:34 військові повідомляли, що в повітряному просторі Сумської, Чернігівської та Харківської областей кілька десятків БПЛА. У деяких областях, в тому числі й в Харківській, тривога ще триває.

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