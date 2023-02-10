Загарбники погрожують людям "наслідками".

На лівому березі Херсонської області російські загарбники перевіряють, чи перевели місцеві мешканці гаджети на "російський час".

За даними Центру національного спротиву, якщо у українців стоїть у телефоні час по Києву, то їх попереджають про "наслідки" та змушують змінювати його. Також російські солдати кажуть, що скоро покарання за наявність українського часу стане суворішим.

"Ворог й раніше здійснював обшуки та проводив посилену перевірку місцевих на блокпостах, але перевірка годинника – це вже ноу-хау від окупантів", - повідомляють у ЦНС.

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Вони відзначають, що ці заходи вкотре демонстують, що місцеві мешканці не підтримують російську окупацію. "Центр національного спротиву закликає не наражати себе на небезпеку через такі дрібниці, й пам’ятати, що незабаром для всього півдня настане київський час", - йдеться у повідомленні.

Перевірка телефонів окупантами

Як відомо, російські загарбники систематично перевіряють телефони українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, у Маріуполі окупанти шукають у телефонах школярів підписки на проукраїнські групи та нібито "нацистську" символіку.

Подібні перевірки проводять і у Луганській області. Там вчителі-колаборанти шукають у гаджетах докази проукраїнської позиції.

Восени повідомлялося, що загарбники шукають у телефонах дітей та батьків додаток української онлайн-школи.

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