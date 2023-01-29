У Старобільському районі смартфони перевіряють раз на тиждень у всіх класах.

У школах на Луганщині вчителі-колаборанти перевіряють гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції.

Так, у навчальних закладах Старобільського району цю процедуру проводять щотижня. Про це у своєму Telegram повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах – від молодшої до старшої ланки. В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok", - вказується у повідомленні.

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Ситуація на окупованих територіях

Раніше у поліції Харківської області розповіли, що росіяни та колаборанти у школах забороняли українську мову.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники намагаються змусити місцевих мешканців віддати дітей до їхніх навчальних закладів. Окупанти шукають у телефонах дітей та батьків додаток української онлайн-школи, а також перевіряють тих, хто в навчальний час перебуває на вулиці.

Влітку 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що в окупованому місті загарбники погрожували відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

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