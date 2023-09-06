Українські сили вразили балістичну ракету "Іскандер-М".

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив деталі нічної атаки російських окупантів, спрямованої переважно на південь України.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини". Речник зазначив, що російські загарбники нині переважно атакують південні райони Одеської області з метою враження портової інфраструктури та інших цивільних об'єктів.

Зокрема, сьогодні нічна атака окупантів здійснювалася з південного та південо-східного напрямку - з району міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) та мису Чауда (на тимчасово окупованій території в Криму).

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"Звідти випустили 25 шахедів, які вирушили у напрямку Одещини", - сказав Ігнат.

Також ближче до ранку загарбники застосували літаки стратегічної авіації.

"Було випущено сім ракет з дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95. Зараз район запуску дещо змінено. Раніше це був переважно Каспій. Зараз - це західніше Енгельса, десь за 150 км. Саме звідти запускають вже вкотре саме ракети Х-101, Х-555 або Х-55", - сказав Ігнат.

Водночас, ворожі ракети були знищені переважно у центральній Україні.

"Також була випущено одна балістична ракета Іскандер-М, яка теж була уражена", - наголосив речник.

У цьому зв'язку він уточнив, що було збито 23 повітряні цілі, але усі ударні дрони типу "Шахед" не вдалося вразити.

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Як повідомляв УНІАН, усього загарбники випустили 33 повітряні засоби, з яких українським силам вдалося вразити 23. Зокрема, було знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Ще 10 дронів типу "Shahed-136/131" не вдалося збити.

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