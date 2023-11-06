В Україну надходять від партнерів зенітно-ракетні комплекси, але їх замало.

Росія накопичує запаси ракет, тому Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак на критичну інфраструктуру, військові та стратегічні об’єкти.

Як сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, країна-агресорка також має багато носіїв ракет.

"Те, що успішно вражено ще один корабель, який міг бути ще одним засобом для запуску, то це дуже добре. І не один такий корабель відправили на дно, зокрема, і наші пілоти, але засобів для запуску ракет в них достатньо. В минулий опалювальний сезон було запущено Росією понад 1000 крилатих ракет і 1000 дронів- камікадзе", - зазначив Ігнат.

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За його словами, ворог буде планувати свої удари відповідно до свого стратегічного задуму і, ймовірно, з корекцією на минулий рік. Ігнат нагадав, що обстрілів України балістичними та крилатими ракетами довгий час не було, тому, очевидно, що Росія накопичує запаси.

"Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів". – додав він.

Речник розповів, що в Україну "потроху надходить допомога".

"Надано зенітно-ракетні системи, можливо й застарілих зразків, але модернізовані. А це доповнення до того, що ми маємо", - зазначив він.

При цьому розповів і про надходження в Україну зенітних гармат, які можуть в автоматичному режимі знищувати дрони-камікадзе. За його словами, це дуже необхідна сьогодні допомога, щоб захистити від ворожих обстрілів якнайбільшу частину території України, об’єкти критичної інфраструктури цієї осені та зими.

Ігнат сказав, що, так званої, "щільної" ППО зараз немає ніде – такої, "щоб муха не пролетіла, як то кажуть", але захист України постійно посилюється. Він зазначив, що зенітно-ракетних засобів не вистачає на сьогодні, тому в пріоритеті захист об’єктів критичної інфраструктури, до якої входять на сьогодні і об’єкти енергетики, паливно-енергетичного сектору в цілому, а на півдні – це портова та продовольча інфраструктура. Речник додав, що на півдні ефективніше працюють мобільні вогневі групи, які прикривають важливі об’єкти.

Запас ракет у Росії

Як повідомляв УНІАН, представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що зараз у Росії є в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. І ця кількість на рівні минулого року.

В жовтні окупанти випустили близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Серед них-20 "Калібрів" і близько 40 Х-101.

За словами Скібіцького, ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" і 12 крилатих "Іскандер-К".

Крім того, йде модернізація Х-22, які противник переробляє в Х-32. За даними Скібіцького, мова йде про невеликі цифри - приблизно 9 одиниць на місяць.

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