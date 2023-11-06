Окупанти продовжують десятками виробляти нові ракети і модернізувати старі.

Росіяни продовжують випускати і модернізувати свої ракета. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його даними, в жовтні оокупанти випустили близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Серед них-20 "Калібрів" і близько 40 Х-101.

Також, за словами Скібіцького, ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" і 12 крилатих "Іскандер-К".

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Крім того, йде модернізація Х-22, які противник переробляє в Х-32. За даними Скібіцького, мова йде про невеликі цифри - приблизно 9 одиниць на місяць.

У ГУР також повідомили, що за жовтень росіяни виробили 4 ракети "Кинджал".

Крім того, у військовій розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземних об'єктах.

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За даними ГУР, кількість ракет у Росії зараз на рівні минулого року.

Відомо, що зараз у РФ є в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Серед них орієнтовно 165 "калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" і "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинджалів", а також 150 ракет Х-22/х-32.

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