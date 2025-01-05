Загалом лише 60 громадян Чехії отримали дозвіл воювати в Україні.

Минулого року до президента Чехії Петра Павела звернулося 109 громадян, які хотіли отримати дозвіл на участь у війні проти РФ на боці України. Проте через негативний висновок міністерств оборони, внутрішніх чи закордонних справ дві третини запитів не отримали дозволу. Про це повідомляє iRozhlas, посилаючись на прессекретаря чеського президента Філіпа Платоша.

Таким чином дозвіл піти на війну проти Росії у 2024 році отримало лише 40 чехів, тоді як 74 заяви отримали відмову. Відомо, що серед бажаючих воювати на боці України були три жінки, а також ті, хто подавав заяви повторно.

За словами речника Павела, спочатку заяви надходять до міністерства оборони країни, яке може не рекомендувати президенту надавати дозвіл на службу на боці України колишнім військовим, які залишаються у резерві, або ж тим, хто раніше проходив основну військову службу.

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Водночас винятками можуть бути особи з подвійним громадянством або ті, хто бажає служити в одній з армій НАТО.

Після чого Міноборони Чехії проводить консультації з МЗС та МВС, а вже потім подає відібрані кандидатури на затвердження президенту.

"Як правило, ми оцінюємо заяви з погляду кримінального права, наприклад, чи є вони особами, які притягувалися до кримінальної відповідальності, були засуджені тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є вони співробітниками силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - зазначав речник міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

У загальному за час свого президентства Петер Павел отримав 181 заяву своїх громадян щодо дозволу воювати на боці України проти РФ. Однак він задовольнив лише 60 заяв, які отримали схвальні висновки від цих трьох міністерств.

Участь добровольців у війні проти РФ

Як писав УНІАН, наступний набір до Українського легіону в Польщі буде набагато більшим. За словами посла України в Польщі, це відбудеться через розширення інформаційної кампанії та боротьбу з фейками проти легіону.

Водночас ветеран АТО Євген Дикий розповів про іноземних добровольців на фронті. Він зазначив, що на початку повномасштабної війни в Україну в’їхало приблизно 4,5 тис. іноземних добровольців, з яких значна частина вже повернулася додому.

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