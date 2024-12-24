Він зазначив, що заявки вже подали більше тисячі українців, і більшу частину з них уже опрацювали.

Під час другого набору кількість людей, які матимуть бажання вступити до Українського легіону в Польщі, буде значно більшою.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону. Він зауважив, що це відбудеться через розширення інформаційної кампанії та боротьбу з фейками проти легіону.

Він зазначив, що заявки вже подали більше тисячі українців, і більшу частину з них уже опрацювали, відібравши тих людей, які підпишуть контракти на військову службу вже 10 січня.

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За словами посла, під час другого набору також розширилася географія країн, з яких приїжджають охочі вступити до легіону. Він зазначив, що раніше більшість охочих були з Польщі, Німеччини, Естонії, Чехії, Швеції та Ірландії, а зараз бажаючі є з Італії, Данії та Австрії.

Боднар не назвав кількість тих, хто потрапив до першого набору, оскільки це "закрита інформація", але відомо, що добровольці легіону мають високу мотивацію та моральну підготовку.

Український легіон в Польщі

Влітку президент Володимир Зеленський після підписання безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування добровольчого військового підрозділу з українців, які перебувають на території країн ЄС.

Він розповів, що Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами.

Уже 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала присягу.

23 грудня посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що в Україну вже поїхали перші добровольці з "Українського легіону", який формують у Польщі.

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