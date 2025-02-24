В Росії є величезна кількість національний, релігійних, класових розколів.

Російський диктатор Путін планує грати у "гру на виснаження" проти України, але не факт, що ця стратегія спрацює на користь Росії.

Таку думку в ефірі "Новини.Live" висловила волонтерка Марія Берлінська. "У цій війні на виснаження, на перший погляд, дуже страшно, коли проти тебе ядерний гігант, підтриманий ВПК Китаю, Ірану, Білорусі. А тим паче, якщо є підтримка з боку США. З іншого боку, я точно знаю з історії, що Росія падає і розвалюється за лічені дні. Ми можемо згадати події й 1917 року й події розвалу Радянського союзу. Те, що здавалося таким монолітним та нездоланним, вічним, але по своїй суті має доволі крихку основу", – сказала Берлінська.

Вона додала, що процес розпаду Росії – це "не проста історія". Однак за певних умов внутрішній бунт може розвалити імперію, яка була створена штучно.

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"Яка має величезну кількість національний, релігійних, класових розколів. Це багатоетнічна країна з величезними перепадами всередині. Де загинули та покалічені сотні тисяч людей. І при цьому є тотальна бідність. З цим можна працювати", – додала Берлінська.

Війна в Україні: важливі новини

Напередодні журналісти The Wall Street Journal відзначили, що Путін не хоче швидкого закінчення бойових дій та планує затягувати мирні перемовини. На думку журналістів, таким чином він хоче посилити свою переговорну позицію, використовуючи ситуацію на фронті.

Тим часом The Times пише, що прем'єр Британії Кіт Страмер та президент Франції Еммануель Макрон домовилися скоординувати свої дії щодо тиску на Трампа стосовно мирних перемовин. Зазначається, що вони спробують переконати американського президента не вести двосторонні перемовини з Москвою.

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