Підрозділ загиблого зіграв ключову роль у раптовому нападі України на Курську область РФ минулого літа.

Українська влада оприлюднила лише деякі подробиці про вбивство вчора вдень одного зі ключових співробітників елітного підрозділу СБУ.

Як пише The New York Times(NYT), двоє українських чиновників упізнали загиблого як полковника Івана Воронича, який десятиліттями служив у Центрі спецоперацій "Альфа" СБУ.

У заяві СБУ йдеться про те, що розслідування вбивства триває, але жодної іншої інформації не надано, а чинні українські офіційні особи не стали робити припущень щодо можливої причетності РФ.

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"Полковник Вороніч брав найактивнішу участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом вбивства є побутова неприязнь, це одне. Але це може бути публічна страта, вчинена росіянами, що зовсім інше і потребуватиме від СБУ вжиття комплексу негайних заходів", - прокоментував Іван Баканов, який очолював СБУ в перші місяці війни і особисто знав полковника Воронича.

При цьому, як зазначив NYT, прихильники Кремля зраділи вбивству.

"Хочеться вірити, що це почалося. Ворог повинен боятися на своїй території. Для нього не може бути безпечного місця", - написав у Telegram Олександр Коц, військовий кореспондент головного прокремлівського таблоїду.

Видання міркує, що якщо за вбивством стоїть РФ, це буде рідкісним таємним успіхом з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

NYT зазначає, що полковник Воронич почав працювати в СБУ в середині 1990-х років і деякий час командував підрозділом спеціального призначення, повідомив його колишній колега на умовах анонімності.

Цей підрозділ, відомий як П'яте управління, отримував технічну підтримку від ЦРУ і ліквідував високопоставленого командира проросійських бойовиків Арсена Павлова на прізвисько "Моторола".

За словами колег, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну полковник Воронич входив до складу елітного підрозділу, який відповідав за роботу в "сірій зоні" між лініями противника. Його підрозділ зіграв ключову роль у раптовому нападі України на Курську область минулого літа.

А зовсім недавно СБУ здійснила зухвалу атаку в глибині Росії, використовуючи безпілотники, заховані у вантажівках, для атаки на російські аеродроми. У результаті спецоперації, яка отримала назву "Павутина" було пошкоджено або знищено кілька стратегічних бомбардувальників, якими росіяни бомбили українські міста.

У Києві вбили полковника СБУ

Учора вдень стало відомо, що на парковці біля багатоповерхівки в Голосіївському районі столиці невідомий п'ятьма пострілами вбив співробітника СБУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що ним виявився полковник СБУ Іван Вороніч.

"Служба безпеки та Національна поліція вживають заходів щодо з'ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває", - йшлося в повідомленні СБУ.

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