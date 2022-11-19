Троє морських піхотинців повернулись з російського полону.
"З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
Також сказано, що Військово-морські сили України вкотре доводять, що гасло "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиною реалістичною моделлю обміну полоненими є формула "Всіх на всіх", включаючи мирне населення, яке РФ примусово вивезло з України.
Обміни полоненими з РФ
- 17 жовтня стало відомо про повернення з полону 108 українських жінок.
- Третього листопада в рамках обміну вдалося звільнити 107 українських бійців.
- 11 листопада Україна повернула додому 45 своїх військовослужбовців.
- У вересні обміняли захисників "Азовсталі" на Віктора Медведчука.