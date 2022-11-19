Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

Троє морських піхотинців повернулись з російського полону.

"З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

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Також сказано, що Військово-морські сили України вкотре доводять, що гасло "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиною реалістичною моделлю обміну полоненими є формула "Всіх на всіх", включаючи мирне населення, яке РФ примусово вивезло з України.

Обміни полоненими з РФ